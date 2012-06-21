До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби СOVID-19.
Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає більше 47 млн доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету до кінця року буде привезено 20 млн доз вакицни від компанії Pfizer, цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого наслення України вже в 2021 році" - сказав Шмигаль.
Наразі, за словами Шмигаля, темпи вакцинції пришвидшуються, по всій країні відкрито 2 900 місць, де можна пройти щеплення.
У вівторок, 27 липня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 328 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб.