Всесвітня організація охорони здоров'я цього тижня поставить Україні тести для виявлення штаму Delta.

"На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ поставку ПЛР-тестів, які реагують тільки на Delta. Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування", – заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ.

Тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату поставити його на іншу плашку і досліджувати на наявність штаму Delta.

"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас Delta", – пояснив Ляшко.

В Україні з'являться нові препарати прямої дії на COVID-19. Найближчим часом їх представлять українцям, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас у світі вони тільки з'являються, зауважив міністр.