Вчора Міністр фінансів України Сергій Марченко, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон та директор Кредитної установи для відбудови (KfW) по регіону Південно-Східної Європи та Туреччини Клаус Мюллер підписали Угоду про надання кредиту та гранту для реалізації проекту «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор» (далі – Проект), що фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Про це повідомляє Урядовий портал.

Проект є продовженням спільного з KfW проекту «Підтримка малих і середніх підприємств», реалізація якого дозволила розбудувати систему кредитування малих та середніх українських підприємств у національній валюті завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу на компенсацію збитків від курсової різниці та профінансувати малі та середні підприємства (далі – МСП) на загальну суму більше 1 млрд гривень.

Для впровадження Проекту через Кредитну установу для відбудови (KfW) буде залучено кредитні (7 млн євро) та грантові (0,4 млн євро) кошти.

Кредит залучається Урядом України на 30 років з 10-річним пільговим періодом.

Залучені кредитні кошти буде спрямовано Фондом розвитку підприємництва через банки-партнери на фінансування МСП у національній валюті, що сприятиме підтримці ліквідності фінансових установ та дозволить МСП здійснювати інвестиції в енергоефективні заходи в умовах воєнного стану.

ДОВІДКА

Укладення Угоди про кредит та грант в рамках Проекту здійснюється відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012 – 2019 років) від 17.12.2020, ратифікованої Законом від 15.06.2021 № 1552-IX.