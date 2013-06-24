До столиці України поступово повертається звичайне життя, навколо Києва ситуація також вже менш напружена. Але вона залишається дуже складною і небезпечною через надзвичайно велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів, яких багато на звільнених територіях, розповіла в інтерв’ю італійському телебаченню Sky TG24 Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

«На жаль, внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі. Через велику небезпеку до багатьох міст та містечок дуже важко дістатися. Отже, влада зараз робить все, щоб якнайшвидше ліквідувати залишки снарядів, ракет, знешкодити велику кількість мін – і дати можливість регулярно доставляти мешканцям таких населених пунктів медичні препарати, воду, їжу, товари першої необхідності»,- наголосила Ірина Верещук.