Міністр фінансів України Сергій Марченко 14 вересня підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни росії проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.

Країни-кредитори висловили свою підтримку призупиненню виплат за боргом Україною, щоб дозволити уряду України збільшити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки, яка постраждала від війни.

«Російська загарбницька війна проявила справжніх друзів України. Від імені нашої країни та українського народу я хотів би подякувати нашим партнерам за підтримку та надання пільгового фінансування і грантів, а також за цю ініціативу призупинення виплат за державним боргом», - заявив Марченко.

Він зауважив, що після підписання меморандуму будуть проведені двосторонні переговори з країнами-партнерами для пошуку рішення, які дозволять Україні мати доступ до валютної ліквідності, щоб покрити щомісячний дефіцит держбюджету під час війни у короткостроковій перспективі, впоратись з фінансовими зобов’язаннями в середньостроковій перспективі та якнайшвидше відновити економіку.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Призупинення виплат за боргом Україною, підтримане цими країнами, дозволить українському уряду заощадити валютну ліквідність і таким чином забезпечити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки. Загальна сума боргу, що покривається цим меморандумом становить приблизно 3,1 млрд дол. США.

Нагадаємо, Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів 20 липня 2022 року оголосила про свій намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки на рік (до 2024 року).