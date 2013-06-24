Україна планує найближчим часом приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ще два проєкти інтеграції, які ми активно просуваємо й плануємо невдовзі вийти на результат — це приєднання України до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA», - сказав Шмигаль.

За його словами, перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Друге — приєднання України до Єдиної зони платежів — може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

«Ми активно впроваджуємо європейські правила фактично в кожному секторі економіки та сфері суспільних відносин», - наголосив прем'єр.

Він запевнив у тому, що вступ України в ЄС – це наша ключова геополітична мета на найближчі роки, і для цього не потрібно 15 років.

SEPA (Single Euro Payments Area) — зона платежів у євро, що дозволяє користувачам здійснювати перекази на карту в більш як 30 країн Європи, зокрема, Польщу, Чехію, Німеччину, Францію, Італію та ін.