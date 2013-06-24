Лише через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії в Європу, зокрема в напрямку Румунії.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

«Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство «Укренерго» заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину», - зазначив Шмигаль.

За його словами, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік.

«Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС», - переконаний Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 16 березня Україна офіційно приєдналася до об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.