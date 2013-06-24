Підтримка розвитку лісового господарства України з боку Європейського Союзу стала темою зустрічі заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Семенця із фахівцями Представництва Європейського Союзу в Україні та Проекту ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили поточний стан реформування галузі лісового господарства, нормотворчу роботу, що наближає Україну до ЄС, а також подальшу технічну допомогу Україні.

Зокрема, у рамках зустрічі йшлося про:

імплементацію Україною Регламенту ЄС 2023/1115 щодо здійснення доступними на ринку Союзу та експорту з Союзу певних товарів і продуктів, пов’язаних із знелісненням та деградацією лісів. Документ спрямований на запобігання знелісненню під час ведення лісового господарства та окремих напрямків сільського господарства. Зокрема, в рамках імплементації буде покращено відстеження походження деревини, що сприятиме зменшенню незаконної вирубки лісів;

впровадження нових проектів із залученням ФАО (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН), зокрема погоджено впровадження проекту щодо допомоги у цифровізації лісовпорядкування;

експертну підтримку IPRSA (Проект ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні»), зокрема спільну роботу над необхідними законодавчими ініціативами - проектами законів «Про торгівлю товарами, що можуть призвести до знеліснення та деградації лісів», «Про залучення інвестицій у лісорозведення», а також Методики моніторингу лісів.

Учасники зустрічі також домовились організувати навчальний візит до Латвії, де українські фахівці зможуть ознайомитись з досвідом моніторингу та контролю за лісовим господарством та запозичити найкращі практики управління лісовими ресурсами.

Як зазначив Олександр Семенець, наразі Україна знаходиться на завершальному етапі реформування лісового господарства. Тому надання партнерами експертної підтримки дозволить впровадити європейські стандарти управління лісовою галуззю та стане ще одним кроком на шляху до ЄС.