Цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордону: українці та іноземці здаватимуть тест при в’їзді до країни.

Про це у Фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

"Цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордону. Щоб мінімізувати ризики розповсюдження мутації коронавірусу, українці та іноземці здаватимуть тест при в’їзді до країни. Виняток – громадяни України, які зробили хоча б одне щеплення від «ковіду», та мешканці інших країн із «сертифікатами». Для невакцинованих (вакцинами, що схвалені ВООЗ) подорожуючих з Росії та Індії, якщо перебували у країні більше 7 днів, обов’язкова самоізоляція", - йдеться у повідомленні.

За словами Радуцького, нові правила більш ніж лояльні. Наприклад, в Ізраїлі, де вакциновано 60% населення, з 30 липня взагалі заборонено подорожувати до країн «червоної» зони – Аргентини, Бразилії, ПАР, Індії, Росії, Мексики, Білорусі, Узбекистану, Іспанії, Великої Британії, Грузії, Кіпру та Туреччини. Усі пасажири, які прибули до Ізраїлю, зобов’язані пройти тестування. За відмову здати тест – штраф у розмірі $1,2 тис. Невакциновані пасажири навіть за наявності негативного тесту повинні тиждень просидіти на самоізоляції, а потім здати другий тест. Також влада країни вирішила повернути «зелені паспорти» (ізраїльські сертифікати вакцинації). Відвідування масових заходів, ресторанів, фітнес-клубів, синагоги без цього документу заборонене.

"Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів від загальної кількості)", - зазначив Радуцький.

На думку депутата, аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.

"Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель. Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", - підкреслив Радуцький.

Він зауважив, що ще місяць тому в Україні був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні країна отримала понад 2 млн вакцин, на минулому тижні понад 2.5 млн. Вакцинація відкрита для всіх охочих. Підприємствам пропонуємо подавати заявку, замовляти мобільну бригаду і вакцинувати співробітників просто на робочому місці.

"Тому тепер кожен вирішує сам – дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу", - наголосив голова Комітету.