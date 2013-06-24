Пацієнти з інсультом, які отримали своєчасну і якісну медичну допомогу та необхідну реабілітацію на ранніх етапах, матимуть більше шансів повернутися до повноцінного життя. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Наразі в Україні досить висока смертність та інвалідність після перенесеного інсульту. Головна причина – пізня діагностика та застарілі маршрути пацієнта з інсультом. У Європі показник пацієнтів, які повернулися до повноцінного життя після інсульту значно вищий. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

За його словами, роками «швидка» доставляла хворого на інсульт до найближчої лікарні, яка найчастіше не мала необхідних потужностей для діагностики та лікування таких станів – фахівців та обладнання. Через це хворий втрачав дорогоцінний час і як наслідок – шанс повернутися до нормального життя.

Влітку МОЗ розпочало черговий етап медичної реформи, в рамках якого, зокрема, буде змінено підходи до лікування інсультів.

«У рамках реформи ми створимо спроможну мережу закладів із наявними інсультними центрами та блоками. Саме ці медичні заклади будуть мати у своєму складі потужні кардіологічні блоки, які дозволять застосовувати сучасні методи лікування, такі як тромболізис та тромбоекстракція. Також у таких медичних закладах буде зосереджена необхідна реабілітація, яка надасть змогу пацієнтові повернутися до нормального життя», – розповів заступник міністра охорони здоров'я.

Він також нагадав, що окрім кроків, які робить держава для покращення лікування інсультів, найбільший внесок може зробити кожен українець – займатися профілактикою інсульту. Відмова від надмірного споживання алкоголю та куріння, контроль артеріального тиску, здорова їжа та фізична активність допомагають значно знизити ризик захворювання на інсульт.

Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло, що держава гарантує спектр безоплатних послуг пацієнтам з інсультом чи підозрою на нього.