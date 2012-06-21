Формування Українського зеленого курсу на основі Європейського Green Deal — амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної моделі та залучення масштабних інвестицій для модернізації енергетики України. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на 12-му Міжнародному українському енергетичному форумі 14 липня.

Прем’єр-міністр зауважив, що останніми роками головним світовим трендом в галузі енергетики стала декарбонізація. Він додав, що Україна однією з перших ратифікувала Паризьку угоду, але тільки в останній рік активно включилася у формування Українського зеленого курсу.

«Це дійсно амбітна мета, яка включає в себе перебудову економічної моделі та залучення масштабних інвестицій для модернізації нашої енергетики. Щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року, за підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, нам знадобиться 102 мільярди євро капітальних інвестицій протягом 10 років», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що паралельно із декарбонізацією уряд працює над зменшенням енергоємності економіки, встановленням ринкових правил і справедливих ринків та збільшенням власного видобутку.