Завдяки послідовній роботі Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства закордонних справ України, Посольства України у Французькій Республіці, Україна відновлює членство в Міжнародній організації виноградарства та виноробства (International Organisation of Vine and Wine), до якої входила з 1997 по 2008 роки. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Статус членства буде автоматично поновлено 30 жовтня 2022 року. Офіційно про це оголосять 4 листопада 2022 року під час щорічних зборів організації.

Важливу роль у питанні поновлення членства України в International Organisation of Vine and Wine відіграла також громадська спілка «УКРСАДВИНПРОМ», яка й представлятиме нашу державу під час оголошення. Володимира Печко, голову ГС «УКРСАДВИНПРОМ» визначено офіційним представником від Міністерства аграрної політики та продовольства України в МОВВ.

Участь в МОВВ на правах постійного членства дозволить українським спеціалістам виноробної галузі активніше брати участь у роботі експертів, підкомісій і комісій організації щодо розробки нормативної документації, а також надасть можливість використовувати офіційні стандарти та правила у міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами.

Вже 4 листопада Україна візьме участь у 43-му Всесвітньому конгресі виноградарства та виноробства, який відбудеться в Енсенаді, Нижня Каліфорнія (Мексика).

Нагадаємо, Міжнародна організація винограду та виноробства створена 2001 року. Вона стала спадкоємицею Міжнародного бюро винограду та вина, яке існувало з 1924 року. Цілями та завданнями МОВВ є захист інтересів виноробної галузі та створення сприятливих ринкових умов, гармонізації та відповідності методів аналізу, боротьби з шахрайством та недобросовісною конкуренцією на ринку. Україна стала 49-ю державою-учасницею МОВВ.

Довідково: за інформацією Держстату станом на 01.01.2022 загальна площа виноградних насаджень по всіх категоріях господарств становила 34,0 тис. га, валовий збір – 257,5 тис. тонн.

Майже з перших днів військової агресії Російської Федерації переважна більшість виноградарсько-виноробних підприємств Херсонської та Миколаївської областей, площі під виноградниками яких становить не менше 25 відсотків від загальної площі виноградних насаджень в Україні, є окупованими або знаходяться в зоні бойових дій.

Загалом, в Україні налічується 144 виноробних підприємства (з них 29 малих виробників виноробної продукції).

В минулому році державою на фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства у 2021 році спрямовано компенсацій на 450,0 млн гривень, з них 200,0 млн гривень за садивний матеріал, спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення (з яких 8,9 млн. грн на виноградарство), та 250 млн гривень за будівництво об’єктів та придбання технологічних ліній (з яких 19 млн гривень на будівництво об’єктів та придбання ліній для виноробства).