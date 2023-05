3-4 травня у Швеції відбулась найбільша технологічна конференція Нордичних країн — Stockholm Tech Show 2023. Захід зібрав тисячі покупців, інвесторів, розробників, стейкхолдерів та технологічних новаторів ІТ-сектору, серед яких представники Microsoft, Amazon Web Services, Tata Consultancy Services, Truesec, H&M, Knowledge Factory – Advania та ін. Про це повідомляє Урядовий портал.

Головними темами конференції стали: AI & Big Data, Cyber Security & Cloud, Data Center, DevOps, Mobility. Український бізнес вперше був представленим на заході Колективним стендом України, організованим державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», національним проектом Дія.Бізнес та Open Trade Gate Sweden у співпраці з Асоціацією «IT Ukraine».

Розкривали експортний потенціал IT-сектору 10 компаній: WE/AR Studio, TRIARE Systems LLC, Integrity Vision, STFALCON, Geniusee, Computools, DataMix, InDevLab, Lampa Software, SoloWay Technologies. Серед них — команди, що створюють проекти в напрямах AR/VR, розробляють програмне забезпечення та надають послуги цифрової трансформації бізнесу. Більше про учасників — у каталозі профілів за посиланням: https://cutt.ly/D53rDwq.

Впродовж двох днів конференції українські компанії провели близько 400 бізнесзустрічей з представниками іноземних компаній зі Швеції, Фінляндії, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Великої Британії, США, Ізраїлю, Польщі, Чехії, Данії та Швейцарії. Участь України у заході такого масштабу допомогла, зокрема, налагодити нові та зміцнити наявні бізнес-зв’язки, продемонструвати конкурентоспроможність та перспективність українського IT-сектору, покращити показники експорту ІТ-продуктів.

Під час конференції керівник з міжнародного співробітництва IT Ukraine Association Олена Берестецька презентувала «Do IT like Ukraine» – дослідження розвитку ITіндустрії у 2022 році, досягнення та унікальну експертизу українців в розвитку бізнесу в екстремальних умовах повномасштабної війни. Українські компанії Computools, LAMPA - Comfy Software Development, Integrity Vision, WE/AR Studio під час виступу на конференції поділились з гостями tech-івенту кейсами щодо впровадження новітніх технологій. З підтримкою на український стенд завітав Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

Стан сектору:

● Український IT-сектор став єдиною експортною галуззю, яка у 2022 році продемонструвала позитивну динаміку розвитку — 5,8% порівняно з попереднім довоєнним роком.

● Завдяки своїй гнучкості та реактивності сектор приніс українській економіці 7,3 мільярда доларів експортних надходжень.

● Внаслідок повномасштабного вторгнення 70,8% ІТ-компаній провели незаплановану релокацію, чверть з них – повну. 16,7 % компаній провели повну чи часткову релокацію за кордон.

● Географія релокації компаній змінювалась і на сьогодні список TОП-10 країн включає: Польщу, Німеччину, США, Португалію, Болгарію, Чехію, Румунію, Молдову, Іспанію, Канаду.

● 81,5% релокованих закордон ІТ-компаній все ж планують повертати бізнес в Україну за умови скасування воєнного стану та повного припинення бойових дій.

● Станом на квітень-травень 2022 року у західних областях було: Львівська область – 563 ІТ-компаній, Івано-Франківська – 115, Тернопільська – 94, Закарпатська – 61, Рівненська – 51, Чернівецька – 41, Волинська – 35.