28 грудня 2022 року, керівник національного органу стандартизації Олег Швидкий підписав наказ про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN-CENELEC в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Національний орган стандартизації України, за підтримки та безпосередньої участі директора департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України Олександра Панкова, провели роботу з європейськими експертами CEN-CENELEC щодо актуалізації бази європейських стандартів та вивчення правових засад, що забезпечило можливість пакетного прийняття європейських стандартів в Україні як національні.

З наказом від 28 грудня 2022 року № 285 та переліком прийнятих стандартів можна ознайомитись на офіційному сайті національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

Прийняття та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить швидше ратифікувати Угоду АСАА, відкриє нові можливості та перспективи для українського бізнесу.