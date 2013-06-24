Завершився перехідний період, відведений для заміни географічної назви Cognac/Коньяк на продукції, що не відповідає технічним умовам для цього найменування.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України в Телеграмі, передає Укрінформ.

«З 1 листопада ц.р. припиняється імпорт до України іноземної продукції з етикетками «Cognac»/«Коньяк», що не відповідає технічним умовам для цього найменування, відповідно до Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною», - йдеться в повідомленні.

У Мінагрополітики нагадали, що Угода про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що вступила в дію 1 вересня 2017 року, передбачає взаємний захист певної кількості географічних зазначень (ГЗ), серед яких «Коньяк», в Україні.

24 січня 2022 року, в результаті прийняття нових нормативних актів, що включають захист ГЗ, найменування «Cognac» було включене до митного реєстру, що є обов’язковою умовою для введення в дію захисту ГЗ «Cognac» на території України. До 31 жовтня діяв перехідний період, запроваджений для того, аби імпортери змогли змінити етикетки на своїй продукції, що не відповідає цьому ГЗ.

У міністерстві наголошують, що починаючи з 1 листопада 2022 року корпорація «Укрвинпром» спільно з Національним міжпрофесійним бюро коньяку (Франція) є відповідальними за захист ГЗ «Cognac» на території країни і за кордоном, та будуть вживати необхідних заходів проти продукції, імпортованої та представленої під найменуванням «Cognac» та/або «Коньяк», якщо вони не відповідатимуть технічним умовам, встановленим для ГЗ «Cognac».

Як повідомлялося, Верховна Рада України 20 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №4079, який удосконалює ведення Державного реєстру географічних назв, здійснення обліку і реєстрації географічних назв.

Географічне зазначення є знаком, що наноситься на упакування продукту і засвідчує його високу якість, багаторічну традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють. Існує багато продуктів, назви яких не дозволяється використовувати незареєстрованим виробникам.