18 липня відбулись онлайн-перемовини Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та нового Міністра культури Французької Республіки Ріми Абдул-Малак. Про це повідомляє Урядовий портал.

Українська сторона поінформувала французьких колег щодо втрат, яких зазнали українська культура та медіа внаслідок нічим не виправданої повномасштабної військової агресії росії.

«Запросив Францію очолити процес створення та наповнення Європейського фонду для допомоги культури та медіа України», – повідомив Олександр Ткаченко.

Загалом через Aliph Foundation Франція зібрала для порятунку української культурної спадщини 2 млн доларів.

Також Україна висловила вдячність французькій стороні за підтримку українських митців за програмою PAUSE, за якою 820 наших громадян з сім'ями отримали притулок та підтримку у Франції.

Окремо на зустрічі обговорювалась тема інформаційної безпеки та боротьби з російською пропагандою, зокрема, у Франції. Олександр Ткаченко нагадав, що французька компанія Eutelsat досі транслює в супутнику 5 російських каналів, і закликав Ріму Абдул-Малак сприяти їх відключенню від французького мовлення.

«Взагалі був вражений від залученості пані Міністерки та її команди в контекст потреб України та від конкретних пропозицій щодо співпраці наших країн у культурній сфері – від участі наших митців та фотокореспондентів у виставках, різних програмах підтримки українських діячів культури та науковців до створення спеціального фонду для підтримки наших кіновиробників. Та, звичайно, запросив відвідати Україну, щоб побачити стан речей на власні очі. Вона відповіла, що приїде найближчим часом з конкретними результатами та пропозиціями», – резюмував Міністр.