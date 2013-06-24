Ми пропонуємо створити державну структуру, яка координуватиме гуманітарне розмінування території нашої держави. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з послами G7 щодо гуманітарного розмінування України, що відбулася 27 березня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі, на якій були присутні також представники міністерств економіки, аграрної політики та продовольства, оборони, внутрішніх справ, українська сторона поінформувала партнерів про ситуацію з очищенням земель від російських снарядів та мін. Зокрема, йшлося про необхідні фінансові, технічні та людські ресурси.

«Вже підраховано, скільки необхідно ресурсів, щоб прискорити пріоритетне гуманітарне розмінування земель сільгосппризначення. Ми також бачимо шляхи, як прискорити очищення території від вибухонебезпечних предметів. Але без допомоги партнерів нам не впоратися. Тому ми звертаємося до країн G7, щоб вони надали нам фінансову підтримку та допомогли зі спеціальною технікою та навчанням людей», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України, для реалізації цих задач пропонується створити структуру, котра координуватиме гуманітарне розмінування території нашої держави та буде ефективно реалізовувати всі супутні організаційні задачі. Цей орган представлятиме єдине, чітко сформульоване бачення роботи галузі. Контролювати його діяльність має наглядова рада, до якої запросили представників країн-партнерів.

Крім того, послам G7 запропонували взяти шефство над замінованими областями України та допомогти звільнити їх від мін та нерозірваних снарядів. Подібна співпраця сприятиме прискоренню розмінування сільгоспземель, що дозволить українським аграріям раніше розпочати їх використання. В свою чергу це позитивно вплине на економіку країни та на продовольчу безпеку у світі.

За даними Уряду, третина України станом на березень 2023 року потенційно забруднена. Найскладніша ситуація у регіонах, де велися або тривають активні бойові дії та регіонах, звільнених від російської окупації. До плану першочергового розмінування сільгоспземель увійшли також території регіонів, які забруднені через ракетні удари. В цілому, згідно плану першочергового розмінування, планується обстежити та розмінувати 470 тис. 854 га земель сільськогосподарського призначення на території Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей.

«Щоб почати розв’язувати цю гуманітарну проблему, Україні зараз потрібні тисячі розміновувачів. Досвід інших країн показує, що на розмінування йдуть десятки років. Але ми не хочемо залишати вирішення питання на своїх дітей. Тому маємо скоротити цей шлях, не погіршуючи стандарти безпеки - за допомогою використання інновацій та вищої ефективності робіт», – додала Юлія Свириденко.