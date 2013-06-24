Для покриття дефіциту бюджету у 2023 році Україна розраховує на фінансову підтримку міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Українська сторона виконала всі погоджені з МВФ структурні маяки в рамках Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду і очікує на початок обговорення повноцінної фінансової програми за підтримки МВФ вже в найближчі тижні. Про це сказав Міністр фінансів України Сергій Марченко під час прямого включення у CNN, передає Урядовий портал.

У 2023 році дефіцит держбюджету України сягає 38 млрд доларів США. Європейський Союз та Сполучені Штати вже підтвердили наміри надати Україні 18 млрд євро та 9,9 млрд доларів США відповідно протягом року. Дефіцит залишається у розмірі близько 10 млрд доларів США.

Окрім цього, Сергій Марченко зазначив, що військові облігації – є одним із ключових інструментів залучення коштів в умовах війни: «Вже через тиждень після повномасштабного вторгнення рф, Міністерство фінансів провело перший аукціон з продажу військових облігацій. З 1 березня 2022 року ми залучили до держбюджету понад 6 млрд доларів США».

Також Міністр фінансів наголосив, що, окрім бюджетних потреб, Україні необхідно близько 17 млрд доларів США для реалізації першочергових заходів з відбудови у 2023 році.

Російська агресія завдає значних збитків не тільки Україні. Сергій Марченко зауважив, що росія сьогодні є однією з найбільших загроз глобальній фінансовій безпеці.

«Щоб захистити наші економічні системи від російських загроз та позбавити росію можливості фінансувати жорстоку війну, країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) мають виключити росію з організації та внести її до чорного списку як юрисдикцію з високим рівнем ризику. Україна підготувала і надала партнерам довідку з аргументами та доказами недотримання росією правил та принципів FATF. Ми очікуємо, що під час зустрічей організації в Парижі 20-24 лютого, будуть прийняті відповідні рішення. Від цього залежить фінансова безпека всього світу».