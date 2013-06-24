Міжнародні партнери України активно допомагають у відновленні енергетичного сектору після російських ракетних атак, надаючи необхідні матеріали та обладнання.

Про це розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

Він наголосив, що при Міненерго діє Міжнародна енергетична консультативна рада високого рівня, до складу якої входять, зокрема, представники країн G7, ЄС та міжнародних організацій.

«Ми перебуваємо в постійній координації з нашими міжнародними партнерами. Відбувається регулярне постачання нам відповідної допомоги. Зокрема, завтра буде велика поставка з Франції. Ми постійно отримуємо від партнерів необхідні засоби для відновлення енергосистеми», - зазначив Міністр.

Герман Галущенко пояснив, що виготовлення нового енергетичного обладнання і устаткування – досить тривалий процес, тому українська сторона приймає допомогу і у вигляді вже вживаного обладнання, яке перебуває у робочому стані.

«Ми ведемо перемовини з колишніми республіками СРСР. Зокрема, я мав розмову з Міністром енергетики Азербайджану. Суттєво нам допомагають і країни Балтії. Я хотів би відзначити Литву, яка вже передала велику кількість устаткування, ще частина їде зараз до нас», - розповів він.

Міністр зазначив, що частина устаткування, яке надходить, відразу використовується для відновлювальних робіт, з іншої буде формуватися необхідний резерв.