Три пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН окреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. «Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. 23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт «Кримської платформи», яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму. Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети «Кримської платформи» — повернення Криму — відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права», — наголосив Дмитро Кулеба в телефонній розмові з головою сесії Генасамблеї, міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом.

Очільник МЗС поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.

Другим нашим пріоритетом на 76-й сесії Генасамблеї ООН стане поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії в Донецькій та Луганській областях. «ООН має знання, досвід і технології реалізації проєктів із відновлення територій, постраждалих від збройних конфліктів. Ми зацікавлені в активнішій діяльності ООН у регіоні, зокрема в сферах гуманітарного розмінування, розбудови медичної, освітньої та житлово-комунальної інфраструктури», — цитує пресслужба МЗС слова глави української дипломатії.

Третій пріоритет — подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків. «Усі держави мають отримати рівний доступ до вакцин, мати достатньо засобів для ефективної протидії пандемії та економічного відновлення. Україна готова до ефективної співпраці з ООН задля зміцнення української системи охорони здоров’я та соціально-економічного захисту найуразливіших категорій громадян», — запевнив Дмитро Кулеба.

А ще він нагадав: Україна як одна з держав-засновниць ООН виступає за посилення ролі організації у розв’язанні нагальних проблем міжнародних відносин. І готова разом із чинним головуванням Ген-асамблеї докласти спільних зусиль для розв’язання збройних конфліктів, відновлення глобальної економіки після пандемії COVID-19, боротьби зі змінами клімату.