Україна долучилася до міжнародних зусиль протидії сексуальному насильству під час війни через участь у новоствореному Глобальному альянсі з попередження сексуального насильства. Україна співголовуватиме в ініціативі до кінця 2023 року. Відповідні домовленості були зафіксовані під час зустрічі української та британської делегацій в межах 67-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок у Нью-Йорку. У зустрічі взяла участь онлайн також перша леді України Олена Зеленська. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глобальний альянс був ініційований Лордом Ахмадом Вімблдонським, головою делегації Сполученого Королівства та спеціальним представником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань запобігання сексуальному насильству під час збройних конфліктів.

«Вдячні Британії за активну позицію та підтримку України. Після першої інформації про випадки сексуального насильства щодо українців з боку російських військовослужбовців, Британія невідкладно розпочала надавати допомогу Україні. І сьогодні ми запустили Альянс, який розширить межі такої підтримки, а також співпраці з іншими країнами світу», – зазначила Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина, голова української делегації на 67-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок.

У складі Альяну наразі перебуває вже 13 країн світу, зокрема: Австралія, Люксембург, Колумбія, Японія, Південна Корея, Нігерія, США, Йорданія, ОАЕ та інші.

«До Альянсу вже приєдналось 13 різних країн світу та ми розраховуємо, що з часом їх буде більше. Постраждалі від сексуального насильства мають бути впевнені, що їхніх кривдників, зокрема тих, хто віддавав злочинні накази буде покарано як на національному, так і міжнародному рівні», – наголосила Ольга Стефанішина.

Разом з Україною співголовування в Альянсі також прийняла Колумбія.

«Завдання Глобального альянсу - ефективне і значуще включення постраждалих від сексуального насильства в процес розробки та реалізації політик на міжнародному та національному рівнях. Таке включення постраждалих означає створення умов для надання послуг і задоволення потреб постраждалих, а також постійний діалог з ними», – підкреслила Урядова Уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, Віце-голова української делегації у Нью-Йорку.