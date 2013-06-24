Україна і Велика Британія співпрацюватимуть у сфері протидії використанню зґвалтувань як зброї війни.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генпрокурора повідомляє у Телеграмі.

Зазначається, що у ході візиту до Лондона генеральний прокурор України Ірина Венедіктова оговорила із заступником прем’єр-міністра Великої Британії Домініком Раабом та державним міністром з питань Північної Америки, Південної Азії та Британської Співдружності націй Форін-Офісу лордом Ахмадом Вімблдонським координацію юридичного фронту щодо стримування російської агресії через притягнення до відповідальності.

Генпрокурорка подякувала представникам Великої Британії за створення разом зі Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом консультативної групи щодо російських воєнних злочинів.

Венедіктова наголосила, що Україні "надзвичайно потрібна ця практична підтримка безпосередньо на місцях вчинення воєнних злочинів».

!Ми починаємо також плідну співпрацю з британськими колегами у сфері протидії використанню зґвалтувань як зброї війни”, - заявила вона.

Обговорювалося також об’єднання зусиль "для відповіді на важливий виклик для всієї світової спільноти в подоланні безкарності агресора за воєнні злочини".

«Те, що зійшло їм з рук у Чечні, Грузії, Сирії, не може залишитись не подоланим законом і міжнародним правом в Україні»", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, генпрокурорка України Ірина Венедіктова обговорилаз британською колегою Суеллою Браверман необхідність притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини в Україні.