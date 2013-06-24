Україна співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для отримання інформації про примусово вивезених росією на свою територію українців та організації їхнього повернення.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулебажурналістам у Варшаві, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вчора провели вже переговори на цю тему з Червоним Хрестом. Ви знаєте, що після розриву дипломатичних відносин між Україною та російською федерацією у нас зараз немає консулів на території рф, але ми вже працюємо з міжнародними організаціями», - зазначив він.

Глава української дипломатії зауважив, що співпраця з організаціями потрібна для того, щоб Київ отримував через них конкретну, поіменну інформацію про громадян, які опинилися на території росії внаслідок примусового вивезення, а також щоб організовувати логістику їхнього повернення в Україну - або пряму, через росію в Україну, або, якщо потрібно, через треті країни.

Кулеба підкреслив, що консульська служба вже сфокусована на цьому питанні, акцентувавши, що Україна буде всім допомагати.

Як повідомляв Укрінформ, 22 березня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що з тимчасово окупованих російськими загарбниками територій Донецької та Луганської областей примусово вивозять жінок та дітей на територію росії. Такі дії держави-агресора кваліфікуються як викрадення людей, що є військовим злочином і прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.