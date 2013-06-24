Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка актуалізує та розширює перелік стандартів, що застосовуються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг при наданні кваліфікованих електронних довірчих послуг. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перелік стандартів розширили із 77 до 119. Крім цього, низку стандартів з переліку замінили новими версіями. Завдяки ухваленій постанові кваліфіковані надавачі зможуть якісніше надавати свої послуги, а користувачі отримуватимуть електронні довірчі послуги на належному рівні, який відповідає найновішим європейським стандартам.