Синхронізація з європейською мережею ENTSO-E стала важливим елементом для безпеки та надійності української енергосистеми. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини». передає Урядовий портал.

«Синхронізація, яка відбулася рік тому – 16 березня 2022 року, – важливий елемент безпеки нашої енергосистеми, у тому числі під час російських терористичних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури», – зазначив Міністр.

Герман Галущенко підкреслив, що Україна довела європейській стороні, що є надійним партнером на електроенергетичному ринку. Навіть в умовах війни Україна експортувала до країн ЄС електроенергію, що своєю чергою допомогло європейцям відмовитися від використання російського газу та вугілля. Так само синхронізація надала Україні можливість використовувати імпорт електроенергії для стабілізації своєї системи під час російських атак.

«Україна має величезний потенціал. Ми вже є хабом для Європи, і в майбутньому Україна буде величезним хабом для Європи з погляду надійності електропостачання», - резюмував Герман Галущенко.