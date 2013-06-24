Уряди України та Чехії підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством економіки України та Управлінням стандартів, метрології і випробувань Чеської Республіки у сферах стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це відбулося під час спільного засідання урядів України та Чеської Республіки 31 жовтня 2022 року за участі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали.

Сторони узгодили плани заходів на 2022-2024 роки щодо діяльності в рамках цього Меморандуму.

«Реалізація відповідних угод сприятиме подоланню технічних бар’єрів у торгівлі, підтримці українського бізнесу та його виходу на європейський ринок шляхом укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів, так званого «промислового безвізу». Створення «промислового безвізу» передбачає відкриття доступу промислової продукції України на ринок ЄС», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

В Уряді вважають, що співпраця в рамках двосторонніх документів також сприятиме розвитку двостороннього співробітництва та обміну досвідом у сферах стандартизації, метрології та оцінки відповідності шляхом залучення найкращого досвіду Чеської Республіки.

В рамках Меморандуму буде заплановано проведення аналізу відповідності українського законодавства у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності актам законодавства ЄС.

Крім того передбачається:

обмін правилами, необхідними для підготовки національних стандартів, відповідно до законодавства обох держав;

розроблення механізму здійснення моніторингу призначених органів з оцінки відповідності та рекомендацій щодо процесів управління з випробувань продукції в лабораторіях;

досягнення взаємного визнання результатів оцінки відповідності продукції, яка взаємно постачається, розроблення алгоритму забезпечення спроможності призначених органів з оцінки відповідності здійснювати весь комплекс випробувань продукції згідно з відповідними технічними регламентами;

досягнення взаємного визнання результатів повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та проведення спільного звірення еталонів.

Сторони обговорили співробітництво України з чеською стороною в рамках реалізації проекту технічної допомоги ЄС Twinning «Посилення інституційної спроможності Мінекономіки в галузі національної інфраструктури якості». Основною метою проекту є посилення конкурентоспроможності та сприяння інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС шляхом вдосконалення національної інфраструктури якості.