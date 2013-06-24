Україна розраховує, що під час головування Чеської Республіки в Раді ЄС сторони збережуть позитивну динаміку руху України до ЄС, а також запустять міжнародний інструментарій для відновлення та реконструкції України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йшлося під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та Міністра з європейських питань Чеської Республіки Мікулаша Бека, що відбулась 14 липня напередодні зустрічі Міністрів ЄС у європейських справах.

«Ми вже розробили плани до кінця року, аби ухвалити якомога більше європейських правил в українському законодавстві, наскільки це можливо в умовах війни. А українська влада на вищому політичному рівні зобов’язалась впровадити усі рекомендації Європейської Комісії. Ми також очікуємо на публікацію Єврокомісією звіту з оцінкою нашої співпраці в усіх секторах та відповідними рекомендаціями, що прокладе подальший шлях Україні до ЄС», – зазначила під час зустрічі Ольга Стефанішина.

Крім того, урядовиця акцентувала на зацікавленості України у використанні фінансових інструментів ЄС передвступної допомоги та відповідних консультаціях з чеською стороною.

Ольга Стефанішина та Мікулаш Бек також обговорили залучення міжнародного фінансування на відновлення України.

«Довгостроковий процес відновлення та залучення коштів має бути тісно пов’язаний з порядком денним реформ та процесом інтеграції до ЄС. Разом з нашими партнерам важливо якнайшвидше розробити план щодо джерел залучення цих коштів, які мають бути акумульовані не лише за рахунок позик або грантів, але й репарацій від росії», – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр також представила план першочергової відбудови України, який необхідно реалізувати до зимового періоду. Вона наголосила на критичній важливості реконструкції пошкоджених будинків, відновлення газо- та водопостачання, а також розмінування.

Під час спільної заяви для преси Ольга Стефанішина зазначила, що жорсткі ракетні обстріли росією усієї території України свідчать про недостатній тиск, який би змусив кремль відчути наслідки за скоєні злочини: «Ми розраховуємо, що сьомий пакет санкцій матиме сильний обмежувальний потенціал, а самі санкції будуть впроваджені якнайшвидше».

Віце-прем’єр-міністр подякувала чеському Міністру за запрошення на зустріч Міністрів ЄС у європейських справах – вперше Україна бере участь у цьому форматі. Ольга Стефанішина наголосила, що це допоможе посилити координацію між Україною та ЄС.