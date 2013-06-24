Міністр соціальної політики України Марина Лазебна провела зустріч з Міністром рівних можливостей та сім’ї Італійської республіки Єленою Бонетті. Про це повідомляє Урядовий портал.

Італія прихистила майже 130 тисяч українських громадян, переважна більшість з яких жінки та діти, в тому числі 767 українських дітей з вразливих категорій.

На зустрічі сторони обговорили проблемні питання захисту прав переміщених до Італії українських дітей. Зокрема, Марина Лазебна звернула увагу на окремі випадки неузгодженості дій тимчасово призначених італійських представників з законними українськими представниками таких дітей.

Єлена Бонетті взяла на контроль такі випадки та запевнила, що Уряд Італії забезпечить всі необхідні заходи для того, щоб вирішити ці проблемні питання якнайшвидше.

Також сторони обговорили організацію оздоровлення та відпочинку українських дітей в Італії в безпечних умовах.

Марина Лазебна повідомила, що Уряд України спростив виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення в умовах воєнного стану.

Пріоритет в організації відпочинку за кордоном матимуть органи державної влади приймаючих країн. При цьому, установи всіх форм власності можуть забезпечувати організацію оздоровлення та відпочинку українських дітей в сім’ях та закладах, але лише за наявності листа від органів державної влади приймаючої країни, у якому підтверджуються їхні повноваження.

Також вона повідомила, що заборонено при організації відпочинку українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розміщувати їх у сім’ях іноземних громадян. Розміщувати їх дозволено лише у дитячих закладах.

Єлена Бонетті поінформувала, що Італія готова запросити до себе дітей з України на відпочинок та оздоровлення. Сторони домовились опрацювати деталі таких запрошень в робочому порядку.

Також Марина Лазебна поінформувала про ратифікацію Україною Стамбульської конвенції та запропонувала співпрацю з обміну досвідом щодо її імплементації задля ефективного попередження та протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству, а також дієвого захисту та допомоги постраждалим.

Єлена Бонетті зазначила, що ратифікація Стамбульської конвенції є важливим та вчасним кроком, адже внаслідок воєнних дій, беззаперечно, різко зростає кількість жінок, які зазнають різних проявів насильства. Вона підкреслила, що злочини, які здійснюють російські військові щодо жінок в Україні, в тому числі сексуальне насильство, є неприйнятними злочинами проти людяності.

Марина Лазебна подякувала за підтримку Італією перспективи надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі та висловила надію на співпрацю з відновлення України в напрямку утвердження соціального добробуту.