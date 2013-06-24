22 вересня відбулася онлайн-зустріч Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з Міністром сільського господарства Канади Марі-Клод Бібо і Послом України в Канаді Юлією Ковалів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі Микола Сольський подякував канадській стороні за підтримку України, зокрема щодо вирішення проблеми дефіциту зерносховищ.

Міністр зазначив, що Канада однією з перших зголосилася та виділила кошти на придбання засобів для тимчасового зберігання врожаю. Також Микола Сольський повідомив, що мішки уже закуплені ФАО, і в жовтні будуть в Україні.

«Ми вдячні Уряду Канади за забезпечення тимчасовими зерносховищами для зберігання цьогорічного врожаю. Це є дуже важливим рішенням, і ви були першими, хто відгукнувся на наш заклик», – зазначив Міністр.

Також на зустрічі обговорили питання, пов’язані з відкриттям ринків Канади для української агропродукції.

Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за донорської підтримки урядів Канади, Японії та Німеччини, а також австралійської благодійної організації Minderoo Foundation впроваджує проект для подальшого розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.