У Києві, 6 грудня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Молдова Наталією Гавріліце. Сторони обговорили спільні кроки в напрямку євроінтеграції, протидію російській агресії та інформаційній пропаганді, співпрацю у сфері енергетики, логістики та у сфері торгово-економічного партнерства. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Повномасштабна війна радикально змінила ситуацію в регіоні. Її наслідки відчутні щоденно у всій Європі. Ніхто не почувається безпечно. Зокрема, вчора під час чергової масованої атаки молдовська енергосистема зазнала колосальних перенавантажень. Це буде повторюватися знову і знову. Аж поки подолаємо ворога, звільнимо українські землі та змусимо росію відповісти за свої злочини», — наголосив Денис Шмигаль.

За підсумками зустрічі очільники урядів України та Молдови підписали спільну заяву та досягнули низки важливих домовленостей.

Зокрема, Україна та Молдова будуть продовжувати знімати адміністративні та процедурні бар’єри для вільнішого руху людей і товарів між нашими країнами. А також очікується, що до середини 2023 року буде укладена угода про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.

«Активізуємо формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього в 2023 проведемо зустріч керівників урядів трьох держав. Створюємо двосторонню робочу групу для координації інтеграції України та Молдови до ЄС. Ми готові надати молдовським партнерам всебічну експертну підтримку, аби Молдова успішно виконала рекомендації Єврокомісії», — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, Україна та Молдова домовилися співпрацювати в питаннях протиповітряної оборони, покращити прикордонний контроль та підтримувати співпрацю та діалог у питаннях миру й безпеки в Придністровському районі Республіки Молдова.