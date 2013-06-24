Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меорандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на дільниці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова). Про це повідомляє Урядовий портал.

Завдяки реалізації цього проекту Україна налагодить залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров’я та отримає додаткові логістичні можливості для експорту/імпорту продукції через порти Румунії.

«Завдяки розвитку залізничного сполучення з Молдовою ми значно збільшимо експортно-імпортний потенціал України, у тому числі до Дунайських портів. Також вдячний молдавським та румунським колегам за паралельний розвиток інших логістичних проектів, які сприятимуть експорту української продукції на зовнішні ринки. Зокрема, в найближчих планах – ремонт існуючої та будівництво нової колії між пунктом Джурджулешти на українсько-молдовському кордоні та румунським портом Галац. Нова та відремонтована колія створить додатковий логістичний маршрут для торгівлі України. Це вигідно і нашим молдавським та румунських колегам, які мають змогу суттєво збільшити свою транзитну роль» – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Рух на ділянці Березине – Басарабяска, протяжність якої складає 22 км, було припинено у 1999 році. Після підписання Меморандуму АТ «Укрзалізниця» та «Молдавська залізниця» узгодять та підпишуть договір на виконання робіт.

Наразі Міністерство інфраструктури працює над оперативною переорієнтацією логістики на західні кордони України. Це пов’язано з блокадою росією морських портів України та відповідно необхідністю знайти нові маршрути для експорту/імпорту продукції.

В рамках цієї роботи Міністерство розвиває проект «Відкритий кордон» зі збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску, оптимізує та модернізує роботу українських Дунайських портів та уже найближчим часом планує підписати Угоду про лібералізацію автоперевезень з ЄС.