Шляхи практичної реалізації гуманітарної продовольчої допомоги в рамках ініціативи Grain from Ukraine під час зустрічі обговорили Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та Федеральний Міністр сільського господарства та сільського розвитку Федеративної Республіки Нігерія Мохаммад Махмуд Абубакар. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони озвучили свої бачення взаємодії на всіх етапах впровадження гуманітарної місії. Обговорили, зокрема, можливості транспортування продукції та доступні види зерна для постачання.

Міністри домовилися детальніше опрацювати інформацію, яка дозволить забезпечити ефективну реалізацію Grain from Ukraine та найближчим часом повернутися до її розгляду.

Нагадаємо, суть гуманітарної продовольчої програми полягає в закупівлі країнами-партнерами аграрної продукції українських виробників та постачанні її до країн Африки й Азії, що перебувають на межі голоду.

Програма вже почала працювати. Перші судна вже доставляють продовольство. Також в рамках ініціативи розпочато переговори щодо закупівлі та поставки зерна пшениці.