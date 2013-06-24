Команда Мінцифри провела зустріч з Державним секретарем Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини Маркусом Ріхтером та представниками інноваційного центру державних технологій GovTech. Під час зустрічі підписали меморандум про співпрацю та обмін досвідом у сфері цифровізації. Про це повідомляє Урядовий портал.

У межах співпраці Мінцифри консультуватиме Німеччину стосовно модернізації та цифровізації Уряду й державного сектору. У нас буде можливість поділитися власним досвідом у сфері цифровізації держпослуг, захисту державних реєстрів, а також продемонструвати досвід українських стартапів, технічних та державних екосистем.

«Європейські країни дедалі частіше цікавляться досвідом України у сфері цифровізації. Якщо раніше ми надихалися іншими, то зараз нам самим є чим поділитися. Співпраця з GovTech вкотре це підтверджує. У межах співробітництва ми поділимося нашими найкращими кейсами у сфері кібербезпеки, цифровізації держпослуг та своїм баченням цифрової держави. Об’єднавши зусилля з європейськими компаніями та урядами, ми разом побудуємо потужний спільний і, найголовніше, безпечний цифровий простір», — зазначив Перший заступник Міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Під час зустрічі обговорили можливий обмін досвідом впровадження Дії в Україні з першими MVP або пілотними проектами, які будуть реалізовані для e-ID в Німеччині. Подібний досвід співпраці ми вже маємо з Естонією, яка запустить пілот застосунку з державними цифровими сервісами на базі Дії до кінця року.

Також співпраця з GovTech Campus передбачає консультування щодо впровадження платформи реєстрів, можливу співпрацю у сфері кібербезпеки та використання Starlink.

GovTech Campus – це інноваційний центр державних технологій, одним з засновників якого є Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, а також представники технологічної сфери, науки та громадянського суспільства. GTC допомагає визначати, створювати та масштабувати найкращі технологічні рішення та інновації з govtech сфери в державному секторі Німеччини.