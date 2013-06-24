Про основні засади двостороннього економічного партнерства між країнами йшлося під час зустрічі Першої леді України Олени Зеленської та Президента ОАЕ Шейха Мохамеда бін Заїд Аль Нагаяна, в якій взяла участь Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна має багато можливостей для інвестицій, над якими ми працювали до війни. Угода про всеосяжне економічне партнерство охоплюватиме всі важливі сфери нашої економічної співпраці – інвестиції, послуги, цифрові технології, сільське господарство тощо. Ми будемо вдячні, якщо Емірати знайдуть можливість надати нам довгострокову фінансову підтримку та сприятимуть інвестиціям та проектам еміратських компаній в Україні», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр висловила сподівання, що Угода про всеосяжне економічне партнерство набере чинності цього року і підвищить інтерес еміратського бізнесу щодо інвестицій у сільське господарство, енергетику, цифрові технології, виробництво та логістику. Через війну товарообіг між Україною та ОАЕ скоротився у кілька разів - з 1,147 млрд доларів у 2021 до 293,0 млн доларів у 2022 році.

Крім того, сторони обговорили питання співпраці у сфері продовольчої безпеки. Війна проти України поширила голод в Африці. Україна докладає всіх зусиль для відновлення нормального експорту.

«У лютому ми експортували 6,9 мільйонів тонн аграрної продукції. На додаток до цього Президент Зеленський ініціював проект «Grain from Ukraine». Посилення інфраструктурних зв’язків між українським сільським господарством і логістичними можливостями Еміратів може гарантувати, що ОАЕ та Україна у довгостроковій перспективі допомагатимуть країнам Африки викорінити голод», - відмітила Юлія Свириденко.