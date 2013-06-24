Вчора, 5 грудня Україна та ОАЕ розпочали переговори про укладення угоди про всеохоплююче економічне партнерство (Comprehensive Economic Partnership Agreements, CEPA). Про це повідомляє Урядовий портал.

Церемонія початку переговорів відбулася в Дубаї за участі представників урядів України та ОАЕ.

«МЗС продовжує відкривати нові горизонти для України в світі та створювати нові можливості для українського бізнесу. Сьогодні маємо гарні новини: Україна та ОАЕ офіційно розпочали переговори про укладення угоди про всеохоплююче економічне партнерство. Основи цієї домовленості були закладені Президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до ОАЕ. І це саме те, про що ми говорили з моїм еміратським колегою», — заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба нагадав, що Президент України Володимир Зеленський поставив всім дипломатам чітке завдання: активно просувати економічні інтереси України за кордоном.

«Наш пріоритет – ринки Азії, Близького Сходу та Африки. МЗС у співпраці з іншими відомствами відкриває нові горизонти для українських товарів, розвиває торгівлю та захищає український бізнес за кордоном. Угода з ОАЕ, переговори про яку сьогодні почалися, відкриє нові перспективи для нашої економіки та українського бізнесу в регіоні Затоки. Це особливо важливо в умовах війни та потреби зміцнювати економічну стійкість України», — підкреслив Міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що ОАЕ є потужним глобальним і регіональним хабом, визнаним логістичним центром з сучасною інфраструктурою, що перетворює Емірати на одного з найбільш перспективних торговельно-економічних партнерів України на Близькому Сході.

Підписання угоди відповідатиме інтересам України та сучасним тенденціям розвитку глобальної економіки в умовах цифровізації і впровадження новітніх технологій.

Довідково

У 2021 році двостороння торгівля товарами та послугами України та ОАЕ зафіксувала рекорд – 1,147 млрд дол. США. Позитивне сальдо для України – 727,7 млн дол. США.