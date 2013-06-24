Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков: «Сьогодні (1 червня – Ред.) брав участь у спільному засіданні урядів України та Польщі, в ході якого були, зокрема, обговорені питання співпраці у транспортній галузі та розвитку логістики між двома державами. Про це повідомляє Урядовий портал.

В умовах блокади морських портів, дефіциту палива на українському ринку та загрози продовольчої кризи співпраця України та Польщі набула глобального значення, тому потребує подальшого розширення.

Наразі одним із пріоритетних напрямків є підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску на спільному кордоні. Домовилися з польськими колегами прискорити процес розробки проектів модернізації та будівництва пунктів пропуску, а також активізувати пошук джерел фінансування.

Для інституційної підтримки реалізації цих цілей Урядом України прийнято рішення щодо створення Робочої групи з питань розвитку та розбудови пунктів пропуску «Відкритий кордон», в яку увійдуть керівники усіх ключових відомств. Завдяки новому формату ми зможемо оперативно вирішувати усі проблеми на українсько-польському кордоні, а також розробити спільний покроковий план покращення роботи пунктів пропуску.

Очікуємо такого ж рішення від наших польських колег і сподіваємося, що уже найближчим часом ми проведемо перше спільне засідання.

Також у співпраці з польськими колегами активізуємо діалог щодо здійснення спільного контролю на всіх пунктах пропуску. Наразі спільний контроль проводиться на 4-х з 8-ми пунктів пропуску: «Смільниця – Кросценко», «Грушів – Будомеж», «Угринів – Долгобичув» та «Устилуг – Зосін». Очікуємо, що завдяки цьому рішенню тривалість очікування в черзі суттєво скоротиться.

Зокрема, вже в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на суттєве збільшення пропускної спроможності прикордонного переходу «Корчова – Краковець».

Окремо подякував польським колегам за підтримку ініціативи Міністерства інфраструктури України щодо підписання Спеціальної Угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна – ЄС. Завдяки цьому рішенню Польщі ми маємо змогу прискорити переговори з Єврокомісією, розпочаті ще восени минулого року.

Сподіваюсь, що вже у найближчому майбутньому українські перевізники позбудуться необхідності отримання дозволів для перетину кордонів України та держав-членів ЄС.

Дякую польським колегам за всеохопну допомогу в ці складні для України часи».