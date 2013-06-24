Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерства сільського господарства та розвитку села Республіки Польща провели онлайн зустріч з питань експорту українського зерна територією Республіки Польща. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Під час наради було підняте питання щодо збільшення пропускної здатності пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ», зокрема, для вантажівок із зерном, які йдуть транзитом через Польщу до країн ЄС.

Українською стороною також було піднято питання щодо необхідності проходження зернових вантажів в режимі транзиту без направлення до ветеринарного інспектора. Це дозволить перенаправити відповідні вантажі з ветеринарної до звичайної черги.

Сторони домовились про необхідність змін принципу формування черг та проходження всіх необхідних процедур для вантажів, які направляються в Польщу та для транзитних перевезень.