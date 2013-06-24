Міністерство економіки України ТА Міністерство економічного розвитку і технологій Польщі підписали Меморандум щодо розробки інструментів сприяння торгівлі. Мета угоди – зміцнити економічне співробітництво між Польщею та Україною через спрощення торгівлі з акцентом на забезпеченні страхового покриття постачання товарів та послуг. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з Меморандумом Польща та Україна зобов’язалися встановити чіткий механізм для забезпечення інструментів страхового покриття постачання товарів і послуг.

Йдеться про страхування транспорту і вантажів, які польські партнери будуть ввозити до України. Зокрема, це можливо зробити через польську експортну кредитну агенцію KUKE.

«Одним із варіантів забезпечення можуть слугувати гарантії Уряду Польщі та України. Розглядатиметься можливість депонування українським Урядом коштів на спеціальному рахунку або надання державної фінансової гарантії. Це слугуватиме зустрічним забезпеченням зі сторони українського Уряду та запорукою безпеки для польських контрагентів українського бізнесу», – пояснила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

В результаті реалізації цього Меморандуму Україна отримає зростання обсягів торгівлі з Польщею. В 2021 році Польща серед країн Європи посідала в ній перше місце (обіг товарів та послуг на суму 10,7 млрд доларів). А за січень-березень він зріс ще на 11%. Саме через Польщу до України надходять стратегічно важливі товари. В тому числі оборонна продукція та пальне.

«Польський напрямок став ключовим для українського експорту після того, як ворог заблокував чорноморські порти. Майбутнє аграрного сектору та металургії залежать від того, наскільки швидко та ефективно ми зможемо розширити експортні шляхи на захід. Завдяки згаданим страховим інструментам, український бізнес зможе залучити максимально широкий перелік польських логістичних компаній для обслуговування збільшеного обсягу експортно-імпортних операцій. До того ж Польща перетворилася на хаб для збору й пересилання гуманітарної допомоги з інших країн до України. Через її територію надходить половина гуманітарних вантажів», – зауважила Юлія Свириденко.

Безпека товарів та транспорту буде гарантована завдяки механізмам страхування, що передбачені меморандумом. Таким чином, агресор не завадить польсько-українським торговим взаєминам, а Україна прокладе собі широкий шлях до Євросоюзу, ворота до якого знаходяться в Польщі.