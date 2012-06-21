Україна та Росія в суботу обміняли десятки в'язнів, що викликало схвальний резонанс у Заходу та розморозило відносини між двома країнами з часу анексії Москвою Криму у 2014 році.

Про це повідомляє Ройтерс.

Експерти сподіваються, що обмін 35-ма в'язнями з кожного боку є сигналом довіри між Москвою та Києвом, шо дасть змогу розпочати серйозно говорити про інші питання, зокрема про конфлікт на сході України.

Після тривалих переговорів російський літак, який перевозив звільнених в'язнів з Києва, приземлився в Москві, тоді як український літак із звільненими в'язнями прибув до Києва.

Звільнені українці, зокрема 24 моряки, затримані Росією під час зіткнення у водах Керченської протоки минулого року. Серед звільнених також Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк та інші бранці Кремля.

Серед тих, хто був переданий до Москви – Володимир Цемах, підозрюваний у причетності до збитого літака авіакомпанії Malaysia Airlines на сході України у 2014 году, тоді загинули усі 298 осіб на борту.

Авіалайнер робив рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, і уряд Нідерландів виступив із заявою, в якій заявив, що «серйозно шкодує про те, що Цемаха включили у цей обмін полоненими».

У заяві зазначається, що голландським прокурорам все ж вдалося допитати Цемаха до його звільнення. Служба безпеки України визначила його як колишнього командувача російськими силами на сході України.

Президент Володимир Зеленський, обіймаючи і потискуючи руку звільненим українцям, заявив журналістам, що цей обмін був частиною його угоди з президентом Росії Володимиром Путіним.

Тепер потрібно зробити остаточні кроки «для завершення цієї жахливої війни», – додав він, маючи на увазі схід, де підтримувані російськими сепаратистами бойовики контролюють території Донецької і Луганської областей і, в якій за п'ять років загинуло понад 13 000 чоловік.

Путін і Зеленський дали позитивну оцінку обміну полоненими, обговорюючи акцію по телефону в суботу і домовилися про подальші контакти, йдеться в повідомленні Кремля.

«Наголошено на гуманітарному аспекті цієї акції, яка має велике значення для нормалізації та покращення двосторонніх відносин», – йдеться в повідомленні.

В офісі Зеленського зазначили, що під час телефонної розмови президенти обговорили дату наступної зустрічі у Нормандському форматі – переговорів про східну Україну між Росією, Україною, Францією та Німеччиною.

Хоча вимоги України до повернення Криму в Росії серйозно не сприймають, обмін у суботу розцінюється як перемога для Зеленського, який прийшов до влади більше 100 днів тому, виконав передвиборчі обіцянки щодо репатріації співвітчизників з Росії.

Президент Дональд Трамп похваливши обідві країни, заявив, що цей крок «можливо, перший гігантський крок до миру».

Франція, яка наполягає на саміті для вирішення російсько-українського конфлікту, заявила, що обмін полоненими показав про покращення довіри та волю обох сторін до відновлення діалогу.

Канада сподівається, що звільнення Росією українських політичних в’язнів дозволить наблизити завершення конфлікту на Донбасі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Канада вітає звільнення 35 українських політичних в’язнів, утримуваних Росією, у тому числі Олега Сенцова, журналіста Олега Сущенко та 24 українських моряків, затриманих у Керченській протоці минулого листопада. Ми сподіваємося, що ця новина стане дипломатичним кроком назустріч та наблизить завершення конфлікту на Донбасі», – сказала Фріланд.