9 січня в межах візиту української делегації до країн Африки Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся із Міністром сільського господарства, сільської інфраструктури та продовольчого суверенітету Республіки Сенегал Алі Нгуйе Ндіайєм. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили перспективи відносин між Україною та Сенегалом, розвиток співпраці в аграрній галузі.

Під час зустрічі було укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами обох країн у сфері сільського господарства.

Документ передбачає розвиток двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, співробітництво у сфері наукових досліджень, інвестування, а також взаємовідносин державних установ та приватних організацій.

Микола Сольський зауважив, що попри війну, українська сторона докладає максимум зусиль, аби продовжувати експорт продовольства до країн Африки в необхідних обсягах. За його словами, Україна готова збільшувати обсяги експорту сільськогосподарської продукції та готова розглянути можливість реалізації нових логістичних проектів у Сенегалі.

Зокрема, йдеться про можливість зберігання українського зерна в так званих зернових хабах. Їх створення сприятиме прогнозованості збуту, стабілізації цін на продовольство для Африканських країн та надасть впевненості в необхідних обсягах і якості зерна.

Візит української делегації на чолі з Міністром агрополітики Миколою Сольським відбувається з метою поглиблення співпраці з країнами Африки у сфері сільського господарства.