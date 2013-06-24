Україна та Швейцарія домовилися про спільні кліматичні проекти для «зеленого» відновлення України. Відповідну угоду між урядами України та Швейцарії під час Міжнародної конференції з питань відновлення України в Лугано підписали Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та Міністр навколишнього середовища, транспорту, енергетики та комунікацій Швейцарії Симонеттою Соммаруга. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми зробили перший практичний крок для впровадження Україною ринкових механізмів кліматичної угоди. Швейцарія інвестуватиме у державні та приватні проекти зі скорочення викидів парникових газів у різних сферах діяльності України - інфраструктури, будівництва, транспорту, енергетики. Натомість отримає від України верифіковані результати скорочення викидів вуглецю в атмосферу», - зауважив Міністр Руслан Стрілець.

За його словами, успішна реалізація статті 6 створить в Україні нові канали кліматичного фінансування та стимули «зеленого» розвитку для українського бізнесу.

«Імплементаційна угода до Паризької угоди між урядами України та Швейцарії є гарним стартом для «зеленого» післявоєнного відновлення України та досягнення кліматичних цілей у рамках Паризької угоди», - наголосив Руслан Стрілець.