Нова Угода щодо цифрової торгівлі усуне бар’єри у торгівлі, а також надасть відповідну підтримку українському бізнесу, який постраждав внаслідок збройної агресії рф проти України. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

23 серпня 2022 року Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, Віцепрем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та Державний Секретар з питань міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян підтвердили намір сторін укласти Угоду про цифрову торгівлю. Відповідна заява була зроблена у ході зустрічі в онлайн форматі за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Вадима Пристайка та Посла Її Величності в Україні Мелінди Сіммонс.

Коментуючи намір започаткувати переговорний процес, Юлія Свириденко зазначила: «Угода про цифрову торгівлю є новим типом торговельної угоди, що відкриє нові можливості для українського та британського бізнесу шляхом застосування сучасних технологій, які скоротять бюрократичні процедури та сприятимуть застосуванню електронних розрахунків, цифрових підписів та електронних контрактів».

Майбутні домовленості мають забезпечити створення відповідної цифрової інфраструктури та регуляторного середовища, що передбачатиме єдине вікно для трейдерів та державних органів, нівелювання обмежень на транскордонну передачу даних; зростання торгівлі послугами; належний захист персональних даних; покращення доступу до публічних ресурсів, розпорядником яких є Україна та Велика Британія. За юридичною формою, Угода про цифрову торгівлю доповнить Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, укладену 08 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що 4 травня 2022 року між сторонами була укладена Угода № 1 у формі обміну листами, якою скасовані усі тарифні обмеження у двосторонній торгівлі на дванадцять місяців з можливістю продовження цього терміну.

Крім того, 18 серпня 2022 року між Україною та Великою Британією підписано Угоду № 2 у формі обміну листами щодо оновлення та впорядкування положень щодо державних закупівель.