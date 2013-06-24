Україна спільно з Угорщиною звернеться до Європейського Союзу щодо збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні. Про це йшлося сьогодні під час брифінгу, в якому взяли участь Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та Міністр сільського господарства Угорщини Івштан Надя. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Колишні транзитні коридори вели через Чорне море. Сухопутні коридори мають дуже малу пропускну спроможність. Ми спільно звертатимемось до ЄС, щоб ми могли розвивати пропускну спроможність як з української, так і з угорської сторони. Ми стурбовані, яким буде продовольче забезпечення світу внаслідок війни. Дуже вдячний пану Міністру Миколі Сольському за конкретизовану розмову. Ми зацікавлені, щоб рух товарів пришвидшився. Це не тільки угорський, український чи європейський інтерес. Це глобальний інтерес», – зазначив Міністр сільського господарства Угорщини Івштан Надя.

Водночас Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що на сьогодні Україні потрібно експортувати 18 млн тонн минулорічного врожаю. Окрім того, наразі триває збір пшениці і невдовзі фермери збиратимуть ріпак.

«Для нас дуже важливо збільшити логістичні шляхи через Угорщину в Європу, розвивати інфраструктуру, яка пов’язана з вивезенням українського зерна, також задовільнити інтереси українського та угорського бізнесу щодо спільних проектів. Ми співпрацювали з країнами, які мають транзит до моря, як-от Польща та Румунія. Словаччина та Угорщина – це логістичні коридори на європейський ринок. Ці шляхи не були розвинуті, бо ми торгували через море. Оскільки ми рухаємось у ЄС, нам необхідно розширювати нові експортні напрямки в ЄС. Ми розуміємо, що потрібно визначити ділянки на кордоні, забезпечити автотранспортні можливості. Угорщина посідає конструктивну позицію, поставки вже тривають. У нас кількість пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною менша, ніж із Румунією чи Польщею, тому ми плануємо збільшити її і вже працюємо над цим», – наголосив Микола Сольський.