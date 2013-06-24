Україна та Велика Британія мають значні перспективи у лібералізації двосторонньої торгівлі, збільшенні товарообігу та розвитку інвестиційної складової співробітництва між країнами.

Про це Перший-віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила за результатами зустрічі з держсекретарем з питань міжнародної торгівлі Великобританії Енн-Марі Тревельян.

«Розраховуємо, що вже на початку червня нульові митні ставки на експорт українських товарів до Великої Британії почнуть діяти. Це дозволить українським експортерам збільшити обсяг вивозу продукції. В першу чергу, йдеться про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудзу, цукор. В результаті залучимо до країни додаткові обсяги валютної виручки, що позитивно вплине на макрофінансову стабільність в державі», – зазначила Юлія Свириденко.

Посадовці також обговорили зростання товарообігу між Україною та Великою Британією. Торік він збільшився на 40%. В 2022 році можна очікувати значного прогресу навіть попри війну.

Для оновлення та перебудови економіки на нових засадах із застосуванням сучасних технологій Україна потребує британських інвестицій.

«Станом на 2021 рік прямі інвестиції Великої Британії в Україну сягнули 3 млрд доларів. З них значна частина надійшла саме до промисловості. В найближчому майбутньому слід відновити та розвинути інвестиційну складову нашої співпраці», – зазначила Міністр економіки України.

Юлія Свириденко зазначила, що під час зустрічі узгодили проведення у червні інвестиційної конференції, де Україна розраховує отримати безпрецедентну бізнес-підтримку для своєї розбудови.