Відбулося 8-ме засідання Кластера 3 (Енергетика, включаючи ядерні питання, навколишнє природне середовище, включаючи зміну клімату та цивільний захист, транспорт) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації Україна-ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна вперше бере участь у засіданні як країна-кандидат на членство в ЄС. Українську делегацію на засіданні очолив заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

Учасники приділили увагу подальшому процесу приєднання України до ЄС, початку переговорів з розширення та відкриттю Кластера з енергетичним законодавством ЄС. Українська сторона підкреслила, що до цього часу Угода про асоціацію залишається одним з головних інструментів щодо впровадження європейського законодавства.

Ярослав Демченков подякував європейським партнерам за солідарність та підтримку у відновленні енергетичної системи України після російських бомбардувань. Також відзначив результативність спільної роботи з Єврокомісією над інтеграцією ринків газу та електричної енергії.

«До початку повномасштабної війни нам вдалось успішно синхронізувати українську енергетичну систему з європейською. А наприкінці червня розпочались комерційні перетоки електроенергії. Сьогодні для нас важливо зберегти посилений політичний діалог з європейською стороною для повної інтеграції наших ринків та розширити технічні можливості для транскордонної торгівлі електроенергією між Україною та ЄС», – сказав Ярослав Демченков.

У контексті дотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань урядовець відзначив важливість призначення Наглядової ради «Нафтогазу». Також підкреслив необхідність досягнення НЕК «Укренерго» повного членства в ENTSO-E та АТ «Оператор ринку» у Комітеті європейських операторів ринку.

За словами Ярослава Демченкова, Україна зацікавлена брати участь у наявних інструментах ЄС, які сприятимуть розвитку електричних та газових мереж в Європі, забезпечуватимуть її доступною енергією та, як наслідок, посилюватимуть глобальну конкурентоспроможність ЄС та України як майбутнього члена Євросоюзу. Також Україна готова надати ЄС свої потужності для зберігання газу та приєднатися до політики спільних закупівель вуглеводнів.

Окремо заступник Міністра зупинився на питаннях зеленої трансформації. Незважаючи на війну, реалізація цілей Європейського зеленого курсу залишається на порядку денному для України і відіграватиме важливу роль під час реалізації плану відновлення.

Ярослав Демченков повідомив, що Україна готується підписати з Євросоюзом Меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, а Міністерство енергетики здійснює моделювання майбутнього сталого енергосектору країни, яке буде покладено в основу Енергетичної стратегії до 2050 року.

«Пріоритет для нас – це чиста, безпечна та стійка генерація, подолання енергетичної бідності. Наше моделювання пропонує різні опції, які дозволять забезпечити Україну сталою енергетикою», – наголосив Ярослав Демченков.

Обговорено питання енергоефективності та використання такого інструменту, як Фонд енергоефективності, що створений за підтримки ЄС.

«Важливо розвивати операційні можливості Фонду та залучати інвестиції в проекти для зниження втрат електроенергії при генерації та її транспортуванні», – наголосив Ярослав Демченков.

Також учасники обговорили стан вугільної галузі, трансформацію вугільних регіонів України, негативний вплив війни на екологію через руйнування шахт, ризики від окупації росією Запорізької АЕС та запровадження санкцій проти ядерної галузі росії.