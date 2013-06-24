За останні роки в офіційних Києва та Брюсселя з’явилося більше спільних тем, до обговорення яких обидві сторони підходять з точки зору прагматизму. Таку думку під час свого першого із серпня цього року спілкування з журналістами висловив Представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов. За його словами, таким змінам посприяла Угода про асоціацію. «Щоб побачити, що Угода про асоціацію почала працювати, був потрібен час, проте є розуміння того, що ми можемо робити далі», — сказав дипломат, наголосивши, що горизонт відносин між Україною та ЄС помітно розширився.

Всеволод Ченцов поділився думками про перспективи співпраці України у межах «Східного партнерства» і розповів про підготовку до саміту цієї ініціативи на найвищому рівні, який має відбутися у Брюсселі 15 грудня, участь у якому візьме Президент Володимир Зеленський. Учасники бесіди обговорили міграційну кризу на кордонах ЄС із Білоруссю та питання енергетичної безпеки, пов’язані із запуском газогону «Північний потік-2».