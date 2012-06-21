Україна потрапила в п'ятірку лідерів на Паралімпійських іграх в Токіо. На рахунку збірної вже 12 золотих медалей.
Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020: скільки медалей вибороли українці.
Золото
Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті нагороди),
Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг),
Анна Стеценко (плавання),
Євген Богодайко (плавання),
Максим Крипак (плавання),
Михайло Сербін (плавання),
Денис Дубров (плавання),
Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину),
Роман Полянський (академічне веслування),
Марина Литовченко (настільний теніс),
Андрій Трусов (плавання).
Срібло
Антон Коль (плавання),
Артем Манько (фехтування на візках),
Олена Федота (фехтування на візках),
Максим Крипак (плавання),
Олексій Вірченко (плавання),
Єлизавета Мерешко (плавання),
Владислав Білий (легка атлетика, метання списа),
Сергій Кліпперт (плавання),
Катерина Денисенко (плавання),
Андрій Трусов (плавання, дві срібні нагороди),
Кирило Гаращенко (плавання),
Анастасія Москаленко (легка атлетика, метання булави),
Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра),
Ірина Гусєва (дзюдо),
Віктор Смирнов (плавання),
Наталія Морквич (фехтування на візках),
Денис Остапченко (плавання),
Наталія Олійник (пауерліфтинг),
Ілля Яременко (плавання),
Анастасія Мисник (штовхання ядра),
Віктор Дідух (настільний теніс),
Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці).
Бронза
Євгенія Бреус (фехтування на візках),
Анна Гонтар (плавання),
Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину),
Єгор Дементьєв (велоспорт),
Юлія Іваницька (дзюдо),
Наталія Ніколайчик (дзюдо),
Іван Май (настільний теніс),
Максим Ніколенко (настільний теніс),
Руфат Магомедов (дзюдо),
Олександр Назаренко (дзюдо),
Максим Веракса (плавання),
Ірина Щетник (стрільба із пневматичної рушниці).