Станом на 30 травня Україна вже експортувала понад 46,9 млн тонн зернових та зернобобових, з них у травні — 1,06 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужбаМіністерства аграрної політики України з посиланням на дані Державної митної служби, передає Укрінформ.

Так, з початку 2021/2022 МР Україна експортувала 46,93 млн тонн зернових та зернобобових, з них у травні — 1,06 млн тонн, зокрема:

пшениці — 18,56 млн тонн (у травні — 42 тис. тонн)

ячменю — 5,68 млн тонн (11 тис. тонн)

жита — 161,9 тис. тонн (у травні не відвантажувалося)

кукурудзи — 22,22 млн тонн (1,0 млн тонн).

Також зазначається, що з початку маркетингового року було експортовано 71,0 тис. тонн борошна (у травні — 1,4 тис. тонн), в тому числі пшеничного — 69,4 тис. тонн (1,3 тис. тонн).

Як повідомлялося,загарбники вкрали на тимчасово захопленій території України щонайменше пів мільйона тонн зернаі шукають способи, як нелегально його продати. В Мінагрополітики висловлюють побоювання побоювання, що росіяни можуть викрадати й новий урожай озимих культур. Україна постійно обговорює проблему експорту свого врожаю до інших країн із ООН, із країнами ЄС, Великою Британією, США, з країнами-імпортерами зерна.