За минулий рік Україна додала найбільшe балів серед усіх країн світового рейтингу м’якої сили «Global Soft Power Index», посівши 37-ме місце зі 121 у загальному підсумку і 19-те місце за рівнем впливовості. Це міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, яке проводить Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів. Для порівняння, у 2021 році Україна займала 61 позицію. Про це повідомляє Урядовий портал.

Індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників, зокрема, впливовість, впізнаваність та репутація країн. Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу. Минулого року Україна посідала 45 місце у рейтингу впливовості. За показником впізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне покращення, зріст показника стримують респонденти з Азії, які вважають, що репутація України дещо знизилась.

Результати були представлені 2 березня у Лондоні на Global Soft Power Summit 2023, який цього року сфокусований на Україні. Спікерами,зокрема, стали колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Перша леді України Олена Зеленська та Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Звіт про сприйняття України у світі-2022чітко показав, що Україна більше не terra incognita. Підтвердженням цього є результати України в Global Soft Power Index 2023. Протягом останнього року Україна доклала великих зусиль, щоб розповісти свою історію, створити свій наратив та здобути підтримку. Нинішній результат є досягненням мужнього українського народу, Президента України Володимира Зеленського, наших Збройних Сил і всіх, хто розповідав історію України», — зазначив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Загальний індекс м’якої сили базується на оцінці впізнаваності країни, її репутації та впливу, а також на таких показниках як: бізнес і торгівля, медіа і комунікації, культура та спадщина, освіта і наука, люди і цінності, міжнародні відносини, врядування та сталий розвиток.