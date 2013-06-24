Україна вкотре приєдналася до відзначення Міжнародного дня відкритих даних. Команда Мінцифри провела стратегічну сесію «Відкриті дані: зараз та для післявоєнної відбудови» — перший масштабний захід у сфері відкритих даних від початку повномасштабної війни. Цьогорічна річниця мала б стати четвертою, але торік через повномасштабне вторгнення подію скасували. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Відкриті дані — основа розвитку демократії. Нам важливо не тільки відкривати нові набори даних, а й забезпечувати якість наявних, верифікацію даних у реєстрах. А також забезпечити сталість відкритих даних, щоб цей процес був невідворотним. Наш головний виклик зараз — відновлення доступу до всіх відкритих даних, які закриті через повномасштабне вторгнення. Це дасть змогу використовувати їх задля забезпечення швидкого, ефективного та прозорого процесу післявоєнної відбудови України», — зазначив Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна — перша і єдина держава у світі з розвиненою сферою відкритих даних, яка зіткнулась зі збройною агресією. Попри це, ми продовжуємо працювати над підвищенням прозорості та підзвітності влади. Адже саме це дає можливість відстежувати державні та управлінські рішення. А найголовніше — впливати на їх ухвалення та реалізацію.

Війна вплинула на наше життя, і сфера відкритих даних не стала винятком. Задля гарантування національної безпеки і захисту життя та здоров’я громадян України доступ до публічної інформації у формі відкритих даних було призупинено. Але ми продовжуємо робити все можливе, аби громадськість та бізнес мали до них повний доступ.

Нагадаємо: Україна вже не перший рік задає тренди у сфері розвитку відкритих даних. Також у 2022 році наша країна посіла друге місце в рейтингу Open Data Maturity 2022 серед 35 країн. У 2021 році ми були на шостому місці, а у 2020 — на 17-му. Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%.